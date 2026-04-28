Türk futbolunda yayıncılık dengelerini etkileyecek önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Nesine 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmaları dijital platformlar üzerinden yayınlanacak. Bu adım, alt liglerde mücadele eden kulüplerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

ALT LİGLER DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde imzalanan anlaşma doğrultusunda, karşılaşmalar Tivibu platformu üzerinden futbolseverlere sunulacak. Yayınların başlamasıyla birlikte özellikle Anadolu kulüplerinin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

Bu gelişme, Alanya ve Antalya bölgesinde alt liglerde mücadele eden takımlar açısından da tanıtım ve gelir potansiyeli anlamında yeni bir kapı aralıyor.

KADIN VE ÜMİT MİLLİ MAÇLAR DA DAHİL

Anlaşma sadece kulüp müsabakalarıyla sınırlı kalmadı. Kadın A Millî Takımı ve Ümit Millî Takım karşılaşmaları da yayın paketine dahil edildi. Maçlar, Tivibu’nun yanı sıra Tivibu Spor ve YAAY platformları üzerinden de izlenebilecek.

TFF: “ALT LİGLER İÇİN ÖNEMLİ ADIM”

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yapılan anlaşmanın özellikle alt liglerin gelişimi açısından kritik bir rol oynayacağını belirtti. Yayınların bu sezon play-off karşılaşmalarıyla başlayacağı ve toplamda 1 yıl süreceği açıklandı.

DİJİTALLEŞME VURGUSU

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ise sporun dijitalleşmesine verdikleri öneme dikkat çekerek, daha önce VAR sistemi ve Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi gibi projelere katkı sunduklarını hatırlattı. Yeni anlaşmayla birlikte futbol yayıncılığında teknolojik altyapının daha da güçleneceği ifade edildi.

ALTYAPI VE ERİŞİM GÜÇLENİYOR

Özellikle 5G teknolojisi ve dijital yayın altyapısının gelişmesiyle birlikte futbolun daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Bu durum, alt liglerde forma giyen oyuncuların scoutlar ve kulüpler tarafından daha kolay takip edilmesini de sağlayabilir.

Yapılan anlaşma, Türk futbolunun sadece üst liglerle sınırlı kalmadan daha geniş bir ekosistem içinde büyümesine katkı sunacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.