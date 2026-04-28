Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ayrılığı sonrası taraftar sosyal medyada harekete geçti. Açılan etiket kısa sürede Türkiye gündeminde zirveye çıktı.

Fenerbahçe taraftarının Tedesco’ya destek kampanyası kısa sürede ülke gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından binlerce taraftar sosyal medya üzerinden ortak bir tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Taraftarların “Hocamızı alamazsınız” etiketiyle başlattığı kampanya, kısa sürede binlerce paylaşım alarak Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi. Bu yoğun destek, kulüp tarihinde nadir görülen bir taraftar refleksi olarak yorumlandı.

TARAFTAR KARARA TEPKİLİ

Paylaşımlarda öne çıkan ortak görüş, Tedesco’nun görevden alınmasının erken olduğu yönünde oldu. Birçok taraftar, genç teknik adamın takımla daha uzun süre çalışması gerektiğini savundu.

“EN AZ BİR SEZON DAHA” TALEBİ

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Tedesco’nun en az bir sezon daha görevde kalması gerektiği sıkça dile getirildi. Taraftarlar, yeni sezon planlamasında söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Ortaya çıkan bu tablo, Fenerbahçe taraftarının teknik direktör kararlarına doğrudan tepki verdiği nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.