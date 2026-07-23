Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesi paniğe neden oldu. Hastanede öğle yemeğinde dağıtılan trileçe tatlısını tükettikten sonra çok sayıda personel ve stajyer öğrenci rahatsızlanınca acil serviste yoğunluk yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle yemeğinin ardından 40 hastane personeli ile 10 stajyer öğrenci olmak üzere toplam 50 kişi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Rahatsızlanan kişiler, aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Trileçe tatlısı şüphe üzerine incelemeye alındı

İlk değerlendirmelerde rahatsızlığın öğle yemeğinde servis edilen trileçe tatlısından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yapılacak laboratuvar incelemelerinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan personel ve öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından hastane yönetimi ve ilgili kurumlar harekete geçerek yemeklerden numune aldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başlatılan inceleme kapsamında yemeklerin hazırlanma, saklanma ve dağıtım süreçleri de detaylı şekilde araştırılıyor.

Yetkililer, laboratuvar sonuçlarının ardından rahatsızlığın kesin nedeninin belirleneceğini ifade ederken, olayla ilgili idari ve teknik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.