ÖZGÜR Özel’in genel başkanlığında kurulacak olan yeni siyasi partiye katılma kararı alan ve 'mutlak butlan' yönetimi ile yola devam etmeyi reddeden CHP'lilerin istifaları sürüyor. Özgür Özel'in 'Yeni Parti' açıklamasının ardından peş peşe gelen istifalara Alanya da katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan gelişmelerin ardından Alanya İlçe Örgütü'nden toplu istifa kararı geldi. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bölge ve mahalle temsilcileriyle birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Kandemir, "Türkiye Cumhuriyeti ve onun kurucu partisine yapılan dayatmayı reddediyor, teşebbüs edilen ihanete meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ OLUŞUMDA YER ALACAĞIZ"

Açıklamasında, Özgür Özel liderliğinde yürütülecek siyasi mücadelede yer alacaklarını belirten Kandemir, "İktidar mücadelemize tüm varlığımızı adıyor, Özgür Özel liderliğinde vereceğimiz bu milli mücadele için tüm asil ve yedek yöneticilerimiz, Kadın ve Gençlik Kollarımız, bölge ve mahalle temsilcilerimiz ile birlikte işgal edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz" dedi. Kandemir, 24 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da ilçe binasında bir araya geleceklerini belirterek, yeni oluşumun kurucu yönetiminde yer alacaklarını ifade etti. Açıklamasında, aynı düşünceyi paylaşan vatandaşları da yeni siyasi oluşuma katılmaya davet etti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi