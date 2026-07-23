Alanya'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Elektrik dağıtım şirketinin duyurusuna göre 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde bakım, yatırım ve deplase çalışmaları kapsamında ilçenin birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden enerji verileceği bildirildi.

23 Temmuz Perşembe

23 Temmuz'da farklı saat aralıklarında Saray, Hocalar, Uğrak, Yeşilöz, İmamlı, Çamlıca, Fakırcalı, Emişbeleni, Kestel (Dimçayı), Bıçakçı, Üzümlü, Güzelbağ, Burçaklar, Konaklı, Toslak ve Öteköy mahallelerinde bakım, yatırım ve deplase çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmaların büyük bölümü 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

24 Temmuz Cuma

24 Temmuz'da ise Alacami, Bucak, Çamlıca, Fakırcalı, Elikesik, Kızlar Pınarı, Aliefendi, Demirtaş, Uğurlu, Öteköy, Üzümlü, Hacet ve Şekerhane mahalleleri ile bazı cadde ve sokaklarda planlı kesintiler yapılacak. Gün içinde çalışmaların saatleri bölgelere göre değişiklik gösterecek.

25 Temmuz Cumartesi

25 Temmuz'da Akçatı, Bıçakçı, Gümüşkavak, Uzunöz, Üzümlü, Kızlar Pınarı ve Saray mahalleleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin büyük bölümü 09.00-16.00 saatleri arasında planlandı.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, bakım ve yatırım çalışmalarının elektrik şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşlardan kesinti saatlerine göre önlem almalarını istedi. Elektrikle çalışan cihazların korunması ve planlamaların kesinti programına göre yapılması tavsiye edildi.