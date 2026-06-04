Olay, akşam saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Emine El Musa'nın eşi İbrahim El Fidyen, kararın devam etmesine rağmen eve geldi.

Evde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında İbrahim El Fidyen, eşi Emine El Musa'yı çocuklarının gözü önünde boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli evden çıkarak kaçtı.

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Evde bulunan çocukların çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olayın ardından kaçan İbrahim El Fidyen'in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede delil çalışması yaparken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Yaşanan olay, uzaklaştırma kararlarına rağmen devam eden aile içi şiddet vakalarını bir kez daha gündeme taşıdı.