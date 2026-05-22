Konya’dan gelen acı haber, siyaset ve tarım camiasında büyük üzüntü yarattı. Eski PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve 25 ile 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk’un oğlu Fatih Konuk’un yaşamını yitirdiği açıklandı.

Edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki Fatih Konuk, 22 Mayıs sabah saatlerinde Konya Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk değerlendirmelere göre Fatih Konuk’un ani kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor. Ölüm nedeninin netleşmesi için ilgili kurumların inceleme başlattığı öğrenildi.

Fatih Konuk’un bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bilgisi de paylaşıldı.

TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Acı haberin duyulmasının ardından Konuk ailesinin Konya’daki evine çok sayıda taziye ziyareti yapıldı. Tarım sektörü temsilcileri, siyasi isimler ve iş dünyasından birçok kişi Recep Konuk ve ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Fatih Konuk’un cenaze programına ilişkin detayların aile tarafından yapılacak açıklamanın ardından netleşmesi bekleniyor.

FATİH KONUK KİMDİR?

Fatih Konuk, PANKOBİRLİK ve Konya Şeker ile uzun yıllar gündemde yer alan Recep Konuk’un oğluydu.

Yaşı: 44

Medeni durumu: Evli

Çocuk sayısı: 2

Vefat tarihi: 22 Mayıs 2026