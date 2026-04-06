Konya Meram’da şerit ihlali tartışması can aldı. Genç galerici hayatını kaybetti, mahkeme kararını verdi.

Konya’da trafik tartışması cinayetle sonuçlandı. Meram ilçesinde 2024 yılında yaşanan olayda, şerit ihlali nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili yargılama tamamlandı, mahkeme kararını açıkladı.

ŞERİT TARTIŞMASI KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, 20 Ekim 2024’te Konya’nın Meram ilçesi Melikşah Mahallesi’nde, semt pazarı yakınında meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki Muhammet Oğuzhan Yaşar ile diğer araç sürücüsü Batuhan Balcı arasında şerit ihlali nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Balcı, yanında bulunan bıçakla Yaşar’a saldırdı. Olayın ardından Balcı’nın yakınları tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Günlük hayatta sıkça yaşanan yol verme, şerit ihlali gibi tartışmaların nasıl büyüyebileceği bir kez daha görüldü.

trafikte herkes bir anlık sinirle hareket edebiliyor. Ama bazen o birkaç saniye, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açıyor.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Tutuklu yargılanan Batuhan Balcı, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığı “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında ayrıca “tehdit” suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık için iyi hal indirimi uygulamadı.

Kararın ardından dosyanın istinaf sürecine taşınabileceği belirtiliyor. Ailenin ise karara nasıl bir itiraz yapacağı henüz net değil…

TRAFİKTE ŞİDDET YENİDEN GÜNDEMDE

Bu tür olaylar, trafikte öfke kontrolü konusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, özellikle büyük şehirlerde artan stres ve yoğunluk nedeniyle sürücüler arasında gerilimin hızla tırmanabildiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre en önemli çözüm; tartışmadan uzaklaşmak ve fiziksel temasın önüne geçmek.

Çünkü… bazen bir korna, bir bakış ya da bir söz…

Yetiyor.