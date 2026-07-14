KONYA'DA yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda, Rahman Öztürk isimli şahıs, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Kan donduran olayın ardından şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, evde bulunan yatağa bağımlı baba ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Rahman Öztürk ile üvey annesi Dursuniye Öztürk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Öztürk, eline aldığı bıçakla önce üvey annesine, ardından kız kardeşi Esmanur Öztürk'e saldırdı.

İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Komşuların evden yükselen gürültüleri duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri, Dursuniye Öztürk ile kızı Esmanur Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağa da el konuldu.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından evde bulunan Rahman Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yatağa bağımlı baba hastaneye kaldırıldı

Cinayet sırasında evde bulunan ve yatağa bağımlı olduğu öğrenilen baba Fuat Öztürk, yaşadığı büyük şok nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Fuat Öztürk'ün olayla ilgili ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın çıkış nedeni ve cinayetin tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.