Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen cinayet, ilçede büyük üzüntü yarattı. Evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Nuran Şenli, yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunurken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

YAKINLARI EVDE HAREKETSİZ BULDU

Olay, Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nuran Şenli'den haber alamayan yakınları, cuma günü sabah saatlerinde eve gitti. Şenli'yi kanlar içerisinde bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenli'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, polis ekiplerinin incelemesinde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

KOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Şenli'nin komşusu olan ve yan binada etli ekmek salonu işleten Aytaç Görmez (40) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Görmez'in evinde yapılan aramalarda, yaşlı kadından alındığı değerlendirilen yaklaşık 60 bin TL nakit para ile olayda kullanıldığı öne sürülen bıçak ele geçirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Y.K. (30) ve A.B. (50)'yi de gözaltına aldı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Aytaç Görmez'in emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin yaşlı kadını yaklaşık 60 bin TL'yi almak amacıyla öldürdüğü iddia edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytaç Görmez, Y.K. ve A.B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.