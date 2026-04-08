Konya Karatay’da belediye mülkiyetindeki taşınmazlar ihaleyle satışa sunuluyor. Ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar için dikkat çeken tarihler açıklandı.

Konya’da uygun fiyatlı konut ve arsa arayanlar için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karatay Belediyesi, mülkiyetinde bulunan taşınmazları ihale yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre toplam 15 mesken ve 13 sanayi arsası belirlenen tarihlerde açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Özellikle son dönemde artan konut fiyatları nedeniyle, bu tür belediye satışları vatandaşın radarına daha fazla giriyor.

İHALE TARİHLERİ NETLEŞTİ

Karatay Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre satış takvimi şu şekilde:

- 15 adet mesken için ihale: 15 Nisan 2026

- 13 adet sanayi arsası için ihale: 22 Nisan 2026

İhalelerin belediye tarafından belirlenen şartname kapsamında gerçekleştirileceği ve katılım için gerekli belgelerin önceden hazırlanması gerektiği vurgulandı.

KİMLER İÇİN FIRSAT?

Özellikle “Konya’da uygun fiyatlı ev nasıl alınır” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için bu satışlar önemli bir alternatif sunuyor. Aynı şekilde küçük ve orta ölçekli yatırımcılar da sanayi arsalarına yoğun ilgi gösterebilir.

Bir süredir piyasada yükselen fiyatlar nedeniyle konut almak zorlaşmıştı. Belediyelerin doğrudan satışları ise genelde piyasanın altında kalabildiği için dikkat çekiyor. Ama… herkesin bütçesi yine de yetmeyebilir.

Bazı vatandaşlar ise bu tür ihalelere girmeye çekiniyor. “Fiyat sonradan çok yükselir mi?” sorusu akıllarda. Haklı bir tereddüt aslında.

DETAYLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

İhaleye katılmak isteyenler, başvuru şartları ve taşınmazlara ilişkin tüm teknik detaylara Karatay Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Şartnameyi incelemeden ihaleye girmek… riskli olabilir.

Başvuru sürecinde teminat bedelleri, ihale usulü ve ödeme planı gibi detayların dikkatle incelenmesi gerekiyor.

Sonuç olarak, Konya Karatay belediye arsa satışı 2026 süreci, hem ev sahibi olmak isteyenler hem de yatırım planı yapanlar için yeni bir kapı aralıyor.