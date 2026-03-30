Konya’da kurulacak yeni nesil fren üretim tesisiyle ilk etapta 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yatırımın, Türkiye’nin sanayi gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunması bekleniyor.

Konya’da sanayi yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Otomotiv sektörüne yönelik planlanan yeni nesil üretim tesisiyle birlikte şehirde önemli bir istihdam hareketliliği başlayacak. İlk etapta 2 bin kişiye doğrudan iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

YENİ NESİL ÜRETİM TESİSİ KURULUYOR

AYD Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, Konya’da hayata geçirilecek yatırımın yalnızca bir fabrika olmadığını, aynı zamanda yüksek teknoloji odaklı entegre bir üretim hamlesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 50 yıllık otomotiv tecrübesine sahip şirket, süspansiyon alanındaki üretim gücünü bu kez fren teknolojilerine taşıyor. Kurulacak tesislerin Konya 5. ve 6. Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alacağı belirtildi.

İSTİHDAM 7 BİNE ÇIKACAK

Hâlihazırda yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, yeni yatırımla birlikte toplam çalışan sayısını 7 bine çıkarmayı planlıyor. Bu da Konya için ciddi bir ekonomik hareket anlamına geliyor.

Sanayide büyümenin etkisi, şehirde kira, ulaşım ve günlük harcamalara kadar pek çok alanda hissedilecek gibi görünüyor. Özellikle iş arayan gençler için bu tarz yatırımlar… önemli.

TÜRKİYE’NİN SANAYİ GÜCÜNE STRATEJİK KATKI

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise yerli üretimi artırarak ithalatı azaltma hedefi. Bu sayede Türkiye’nin cari açığının düşürülmesine katkı sağlanması planlanıyor.

Fren teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi olmak isteyen şirket, Konya’yı bu alanda dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

KÜRESEL REKABETTE YENİ HAMLE

Otomotiv sektöründe rekabetin giderek sertleştiğine dikkat çeken Aydın, özellikle Çin merkezli üretimle yarışabilmek için kalite ve verimlilik odaklı bir strateji izleneceğini belirtti.

Yani mesele sadece üretmek değil… daha iyisini, daha hızlı üretmek.

Konya’daki bu yatırımın benzer projelerin önünü açıp açmayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.