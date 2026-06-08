YANGIN SANAYİ SİTESİNDE ÇIKTI

Yangın, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Sözerler Sokak üzerinde bulunan yatak fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üretim alanını sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi ve TOMA sevk edildi.

ÇALIŞANLAR MALZEMELERİ TAHLİYE ETTİ

Yangına müdahale sürerken fabrika çalışanları da alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla içeride bulunan bazı malzemeleri dışarı çıkardı.

Yoğun duman ve yüksek sıcaklık nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.

İTFAİYE ERİ ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDI

Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri alevlerin arasında mahsur kaldı. Mesai arkadaşlarının müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı itfaiye eri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı itfaiye erinin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının, ilk değerlendirmelere göre kompresör makinesinin patlaması sonucu çıkmış olabileceği öne sürülürken, kesin nedenin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA