Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nin Antalya'nın Korkuteli ilçesinde periyodik olarak düzenlediği kan bağışı etkinliği, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Üç ayda bir kurulan bağış noktasında, sağlık ekipleri ilçe sakinlerinin kan bağışlarını kabul etmeye devam ediyor.

Kampanyanın gidişatı hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi yetkilisi Dr. Veysi Aldemir, ilçe halkının duyarlılığına dikkat çekti. Aldemir'in aktardığına göre, ekiplerin bölgedeki mesaisi hafta sonuna kadar sürecek. Etkinliğin ilk dört günlük süresi zarfında toplam 392 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.

KAN BAĞIŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Kan, kaynağı yalnızca insan olan ve laboratuvar ortamında üretilemeyen hayati bir tedavi aracı olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, 18 ile 65 yaş arasındaki sağlıklı her bireyin düzenli olarak kan verebileceğini hatırlatıyor. Kızılay'ın yürüttüğü bu tür yerel kampanyalar, hastanelerdeki kan stoklarının güvenli seviyelerde tutulması ve olası acil durumlara hazırlıklı olunması için kritik bir rol oynuyor.

Dr. Veysi Aldemir, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, henüz kan vermemiş olan tüm vatandaşları hafta sonuna kadar bağış noktasına destek olmaya davet etti.