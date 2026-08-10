Yurt dışı pazarında yaşanan daralmaya rağmen Antalya ve ilçelerindeki turizm sektörü, ağustos ayını yüksek iç pazar talebiyle geçiriyor. Sektör temsilcilerinin aktardığı verilere göre, yabancı turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 7 seviyesinde bir düşüş gözlemlenirken, yerli turist hareketliliğinde yüzde 9 civarında artış kaydedildi. Bu yükseliş, eylül ayı beklentilerini de olumlu yönde etkiliyor.

MALİYET ARTIŞLARI VE YERLİ TURİSTİN TERCİHİ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, bölgedeki iç turizm dinamiklerini değerlendirdi. Türkiye'deki tatil maliyetlerinin arttığına yönelik eleştirilere katıldığını belirten Çek, bu durumun otellerden değil, döviz kurları ile Türk Lirası maliyetleri arasındaki dengesizlikten kaynaklandığını açıkladı. Gelirlerin avro bazında sabit kalmasına karşın TL cinsinden giderlerin ciddi oranda yükseldiğini vurgulayan Çek, fiyat artışlarının ne yatırımcıyı ne de misafiri memnun ettiğini bildirdi.

Vize süreçlerindeki zorluklara da değinen Çek, Schengen vizesi alımının kolaylaşması halinde yurt dışı çıkışlarının daha da artabileceğini ifade etti. Buna rağmen iç turizmde yüzde 9'luk bir büyüme yaşandığını aktaran sektör temsilcisi, yerli halkın turizm hareketliliğine giderek daha fazla alıştığının altını çizdi.

ALANYA VE ÇEVRESİNDE DOLULUK NASIL ETKİLENDİ?

Yüksek sezonun dinamiklerini değerlendiren otel işletme müdürü İsmail Çağlar ise iç pazar talebindeki artışın sektöre nefes aldırdığını duyurdu. Özellikle ağustos ayında Kundu ve Belek gibi bölgelerde otellerin tam kapasiteye yaklaştığını belirten Çağlar, Kemer ve Alanya bölgesinden de oldukça olumlu veriler aldıklarını aktardı.

Yabancı turist eksikliğinin yerli tatilcilerle dengelendiği bu dönemde, Alanya ve çevre ilçelerindeki tesislerin yüksek doluluk oranlarına ulaşması bölge ekonomisi için kritik bir muhtemel etki yaratıyor. Çoğu tesiste yer bulmanın zorlaştığı bu süreç, iç pazarın Antalya turizmi için ne denli hayati bir dengeleyici unsur olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.