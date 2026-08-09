Gazipaşa’da otomobil takla attı: Sürücü hastaneye kaldırıldı
Gazipaşa D-400 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak palmiye ağacına vurdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Gazipaşa’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, 9 Ağustos Pazar günü saat 08.30 sıralarında D-400 kara yolunun Ekmel Mahallesi geçişinde yaşandı.
Gazipaşa’dan Anamur yönüne giden Soner Y. idaresindeki 07 UM 470 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
ÖNCE REFÜJE, ARDINDAN PALMİYE AĞACINA ÇARPTI
Otomobil önce orta refüje çarptı. Çarpmanın ardından takla atan araç, palmiye ağacına vurduktan sonra yeniden kara yoluna savruldu.
Kazada sürücü Soner Y. yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
YARALI SÜRÜCÜ GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Soner Y. daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
YOLA AKAN YAĞ İKİNCİ KAZA RİSKİ OLUŞTURDU
Kazanın ardından otomobilden sızan yağın asfalta yayılması, D-400’ü kullanan sürücüler için ayrı bir tehlike oluşturdu. Kayganlaşan bölüm özellikle motosikletler açısından risk yarattı.
Trafik polisi bölgede güvenlik önlemi alarak sürücüleri yavaşlamaları konusunda uyardı. Yol üzerindeki yağın temizlenmesi için de çalışma yapıldı.
Polis, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.