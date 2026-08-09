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Polis, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Trafik polisi bölgede güvenlik önlemi alarak sürücüleri yavaşlamaları konusunda uyardı. Yol üzerindeki yağın temizlenmesi için de çalışma yapıldı.

Kazanın ardından otomobilden sızan yağın asfalta yayılması, D-400’ü kullanan sürücüler için ayrı bir tehlike oluşturdu. Kayganlaşan bölüm özellikle motosikletler açısından risk yarattı.

Sürücünün sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Soner Y. daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada sürücü Soner Y. yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Gazipaşa’dan Anamur yönüne giden Soner Y. idaresindeki 07 UM 470 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Gazipaşa’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, 9 Ağustos Pazar günü saat 08.30 sıralarında D-400 kara yolunun Ekmel Mahallesi geçişinde yaşandı.

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