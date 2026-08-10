Beşiktaş’tan Gabriel Jesus hamlesi: Arsenal ile temas iddiası

Beşiktaş’ın Arsenal forması giyen Brezilyalı golcü Gabriel Jesus için şartları araştırdığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin satışa açık olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine bu kez Arsenal’in Brezilyalı forveti Gabriel Jesus’un geldiği iddia edildi.

Fanatik’in haberine göre Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların Arsenal ile son dönemde kurduğu transfer trafiğinin ardından Jesus için de İngiliz kulübünün kapısını çaldığı ileri sürüldü.

ARSENAL JESUS İÇİN TEKLİFLERE AÇIK

Gabriel Jesus’un Arsenal’deki geleceği bir süredir İngiliz basınında da tartışılıyor. The Athletic kaynaklı haberlerde Londra kulübünün, sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 18-20 milyon sterlin seviyesindeki teklifleri değerlendirebileceği aktarılmıştı.

Jesus’un yüksek maaşı ise olası transferin önündeki başlıca konulardan biri olarak gösteriliyor. İngiliz ve İtalyan basınında daha önce Milan, Juventus, Napoli ve bazı Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyla ilgilendiğine yönelik haberler yer aldı.

BEŞİKTAŞ İLE ARSENAL ARASINDA TRANSFER TRAFİĞİ

Beşiktaş ile Arsenal arasındaki temaslar bu yaz yalnızca Gabriel Jesus iddiasıyla sınırlı kalmadı. Siyah-beyazlılar daha önce Arsenal’den Leandro Trossard transferini gerçekleştirdi.

Bu nedenle Jesus konusunda ortaya atılan iddia da transfer döneminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Ancak 10 Ağustos itibarıyla Beşiktaş veya Arsenal tarafından Gabriel Jesus için yürütülen görüşmelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

JESUS’UN ARSENAL SÖZLEŞMESİ 2027’DE BİTİYOR

Manchester City’den 2022 yazında Arsenal’e transfer olan Gabriel Jesus, İngiltere Premier Lig’de uzun yıllardır forma giyiyor. Brezilyalı santrforun Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2027’de sona eriyor.

Mayıs ayında Brezilya basınından Globo Esporte ise Jesus’un en az bir sezon daha Arsenal’de kalmayı planladığını yazmıştı. Bu nedenle Beşiktaş iddiasında oyuncunun vereceği kararın da belirleyici olması bekleniyor.

Beşiktaş’ın transfer için resmi teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmazken, Arsenal’in oyuncuyu uygun bir bedelle elden çıkarmaya açık olması görüşmelerin önünü açabilecek unsur olarak görülüyor.