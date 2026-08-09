Aksaray'ın merkeze bağlı Gençosman köyünde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osman B. (63), alacağı bulunduğu Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk'u (40) telefonla arayarak parasını istedi. İki kişinin şu anda ödeme yapamayacaklarını söylemesi üzerine Osman B., evindeki tabancayı alarak aracıyla Gençosman köyüne gitti.

Murat Evgin ve Ali Selçuk'un bulunduğu eve gelen Osman B., burada tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Evgin ve Selçuk hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Evgin ve Ali Selçuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelinin Osman B. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Aksaray merkezdeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Osman B., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.