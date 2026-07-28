YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Türkiye siyasetinde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Partiye milletvekilleri ve yerel yöneticilerin katılımı sürerken, gözler özellikle CHP'li büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının vereceği kararlara çevrilmişti.

Beşikçioğlu tercihini CHP'den yana kullandı

Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığı bilgilere göre, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP'de kalma kararı aldı. Buna karşılık CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı toplu olarak istifa ederek YENİ Parti'ye geçme kararı aldı.

Ayrıca Etimesgut Belediyesi'nde görev yapan 15 CHP'li belediye meclis üyesinin de istifa ederek YENİ Parti'ye katılım sürecini başlattığı öne sürüldü.

Meclis dengeleri gözetildi

İddialara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki siyasi dengenin korunması amacıyla bazı meclis üyelerinin istifaları istenmedi.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan meclis üyeleri ile Mansur Yavaş'a yakın isimlerin ve Erdal Beşikçioğlu kontenjanından seçilen bazı üyelerin mevcut görevlerine devam ettiği belirtildi.

"Ben ailemi seviyorum"

Süreç boyunca hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen Erdal Beşikçioğlu, daha önce kendisine yöneltilen parti tercihi sorularına şu ifadelerle yanıt vermişti:

"Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim."

Özgür Özel'den belediye başkanları açıklaması

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise belediye başkanlarının parti değişim süreçlerinde belediye meclislerindeki sayı dengelerinin dikkate alındığını belirtti. Özel'in, kendilerine yönelik olumsuz bir tutum sergilemeyen belediye başkanlarına karşı dışlayıcı bir yaklaşım benimsenmeyeceğini ifade ettiği aktarıldı.