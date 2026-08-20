Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X’te (Twitter) erişim problemi yaşadığını belirten kullanıcıların sayısındaki hareketlilik dikkat çekti. 20 Ağustos 2026 Perşembe günü uygulamaya girmekte veya içerikleri görüntülemekte sorun yaşayan kullanıcılar, platformun erişim durumunu araştırmaya başladı.

Özellikle akışın yenilenmemesi, gönderilerin görüntülenememesi, paylaşım yapılamaması ve uygulamanın bağlantı hatası vermesi gibi sorunlarla karşılaştığını belirten kullanıcılar, kesinti ve hata bildirimlerini takip ediyor.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

Güncel kullanıcı raporlarına göre X genelinde doğrulanmış geniş çaplı bir erişim problemi bulunmuyor. Platform tarafından da tüm kullanıcıları etkileyen genel bir kesinti yaşandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmış değil.

Buna karşın bazı kullanıcıların X’e giriş yapmakta veya platformun belirli özelliklerini kullanmakta sorun yaşayabildiği belirtiliyor. Bu durumun kullanıcıların internet bağlantısından, uygulamadaki geçici teknik aksaklıklardan veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

KULLANICILAR NEDEN X’E GİREMİYOR?

X’e erişim problemlerinin tek bir nedeni bulunmayabiliyor. Kullanıcının internet bağlantısındaki sorun, mobil uygulamanın geçici olarak yanıt vermemesi veya cihaz ile platform arasındaki bağlantının kesintiye uğraması erişim problemlerine yol açabiliyor.

Sorunun yalnızca belirli kullanıcıları veya bölgeleri etkilemesi durumunda ise platform genelinde kesinti yaşanmamasına rağmen bazı hesaplarda bağlantı sorunları görülebiliyor.

AKIŞ YENİLENMİYORSA NE YAPILABİLİR?

X uygulamasında sorun yaşayan kullanıcılar öncelikle internet bağlantılarını kontrol edebilir. Wi-Fi bağlantısında problem yaşanması halinde mobil veri üzerinden, mobil veride sorun yaşanması durumunda ise farklı bir internet bağlantısıyla platforma erişim denenebilir.

Uygulamanın tamamen kapatılıp yeniden açılması da geçici bağlantı sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Sorunun devam etmesi halinde uygulamanın güncel olup olmadığı kontrol edilebilir veya X’e internet tarayıcısı üzerinden erişim denenebilir.

Tarayıcı üzerinden bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar ise önbellek ve çerezleri temizleyerek yeniden giriş yapmayı deneyebilir.

X’TEN KESİNTİ AÇIKLAMASI VAR MI?

Mevcut bilgilere göre X tarafından platform genelini etkileyen geniş kapsamlı bir kesintiye ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle erişim problemi yaşayan kullanıcıların öncelikle kendi internet bağlantılarını ve uygulamalarını kontrol etmeleri gerekiyor. Sorunun çok sayıda kullanıcıda aynı anda görülmeye başlaması halinde ise bunun platform kaynaklı teknik bir aksaklığa işaret etmesi mümkün.

X’in erişim durumuna ilişkin gelişmeler ve olası resmi açıklamalar kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.