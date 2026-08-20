BURSA’da sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada tartıştığı G.Ö. adlı kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ‘Karagül’ lakaplı Merve A.’nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Merve A., 6 aylık hamile olduğunu belirterek sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi.

Mahkeme, sanığın hamilelik durumunu ve dosyaya sunulan sağlık raporlarını değerlendirerek Merve A.’nın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

TARTIŞMA CANLI YAYIN SIRASINDA ÇIKTI

Olay, 19 Nisan’da Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya uygulamasında ‘Karagül’ lakabıyla tanınan Merve A., sokakta yürüdüğü sırada hesabından canlı yayın açtı.

İddiaya göre Merve A., yayın devam ederken yanına gelen G.Ö. adlı kadınla tartışmaya başladı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Merve A., cebinden çıkardığı bıçakla G.Ö.’yü kulağından yaraladı. Yaşanan olayın Merve A.’nın sosyal medya hesabındaki canlı yayına da yansıdığı belirtildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.Ö.’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

G.Ö., daha sonra tedavi edilmek üzere çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olayın ardından Merve A.’yı gözaltına aldı. Merve A.’nın polis aracında bulunduğu sırada da sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı, elindeki kan izlerinin görüntülere yansıdığı belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Merve A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Merve A. hakkında tutuklama kararı verildi.

Cezaevine gönderilen Merve A. hakkında açılan davanın görülmesine Bursa 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya müşteki G.Ö. ile tarafların avukatları katılırken, tutuklu sanık Merve A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

“OLAY NEDENİYLE ÜZGÜN VE PİŞMANIM”

Mahkemede savunma yapan Merve A., yaşanan olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Cezaevinde bulunduğu süreçte sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Merve A., 6 aylık hamile olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Merve A., savunmasında, “Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Duruşmada müşteki ve taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme hakimi, Merve A.’nın hamilelik durumunu ve sağlık raporlarını göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi.

Merve A. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmeden mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Merve A.’nın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek.