ÇORUM’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın içerisinde bulunduğu belediyeye ait Togg marka cip, bir iş yerinin açılışına giderken trafik kazasına karıştı. Cip ile içerisinde basın mensuplarının bulunduğu belediyeye ait otomobilin çarpışması sonucu başlayan zincirleme kazada toplam 4 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ata Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekiler, kentte gerçekleştirilecek bir iş yeri açılışına katılmak üzere yola çıktı.

Başkan Aşgın’ın içerisinde bulunduğu belediyeye ait Togg marka cip, seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen ve içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediyeye ait otomobille çarpıştı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA SAVRULDU

Çarpışmanın ardından otomobilin kontrolü kaybedilerek yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazada Başkan Aşgın’ın içerisinde bulunduğu Togg ile birlikte toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

BAŞKAN AŞGIN KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Kazanın ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Başkan Aşgın ve beraberindekiler kazada herhangi bir yara almadı.

Araçlarda ise çarpışmanın etkisiyle maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Zincirleme trafik kazası çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde araçların cadde üzerinde ilerlediği sırada çarpıştığı ve ardından zincirleme kazanın meydana geldiği anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme yaptığı belirtildi.