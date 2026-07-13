Antalya Körfez'in aktardığı habere göre, dünyaca tanınan İngiliz yönetmen Guy Ritchie, tatil rotasını bir kez daha Antalya'nın Serik ilçesine çevirdi. Ailesiyle birlikte Belek turizm merkezinde konaklayan ünlü isim, Regnum Carya'ya yaptığı yedinci ziyarete dair izlenimlerini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Yönetmen Ritchie, yaptığı çevrimiçi paylaşımda konakladığı tesisin sunduğu imkanları detaylı rakamlarla ifade etti. Ritchie mesajında, iki bin personel, çocuklar için bin aktivite, beş yüz lüks villa, yirmi restoran, dört dünya çapında spor salonu ve iki Cabana-Eden Kulesi detaylarına yer verdi. Ayrıca tesisin kurucusu Ali Şafak Öztürk’e de hayata geçirdiği vizyon için teşekkür etti.

BÖLGE TURİZMİNE SİNEMA ETKİSİ NASIL YANSIYOR?

Guy Ritchie'nin Serik ile olan bağı sadece tatil amaçlı değil. Yönetmenin 2023 yılında izleyiciyle buluşan 'Servet Operasyonu' (Operation Fortune: Ruse de Guerre) adlı aksiyon-komedi filminin kritik sahneleri de yine Regnum Carya'da çekilmişti. Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett, Aubrey Plaza ve Cary Elwes'in başrollerini paylaştığı bu yapım, uluslararası bir casusluk hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.

Sinema endüstrisinin önemli isimlerinin bölgede zaman geçirmesi ve film çekimleri yapması, Antalya ve genel Akdeniz turizm algısına doğrudan katkı sağlıyor. Küresel çapta izlenen filmlerin çekim mekanlarına dönüşen tesisler, destinasyon rekabetinde öne çıkıyor. Bu tür yüksek profilli ziyaretlerin, bölgenin marka değerini artırarak turizm dinamiklerine uzun vadeli olumlu yansımalar yapması turizmciler tarafından yakından takip ediliyor.