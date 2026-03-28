Artan kira fiyatlarından bunalan bir kadın, üç tekerlekli aracını yaşam alanına dönüştürdü. Paylaştığı görüntüler milyonlara ulaştı.

Yüksek kira fiyatları artık sadece şikâyet konusu değil, insanların yaşam biçimini doğrudan değiştiriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu.

TikTok’ta “ellaonwheels_0” kullanıcı adıyla içerik üreten Janet Colby, kira ödemekten yorulunca farklı bir yol seçti. Kendi aracını baştan aşağı düzenleyerek küçük bir yaşam alanına çevirdi.

KİRA YÜKÜNDEN KAÇTI, ARACINDA YAŞAM KURDU

Colby, üç tekerlekli elektrikli aracının içini adeta mini bir eve dönüştürdü. Paylaştığı videolarda, aracın içinin nasıl dizayn edildiğini detaylı şekilde gösterdi.

Pembe tüylü yastıklar, desenli perdeler ve küçük dokunuşlarla sıcak bir ortam oluşturduğunu anlatan Colby, araç içinde vakit geçirmek için taşınabilir bir projektör bile kullandığını söyledi.

“Kendime ve aileme samimi bir alan oluşturdum” diyor. İzlenme sayısı da her geçen gün artmış.

17 MİLYONU AŞTI, YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Video kısa sürede 17 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı. Sosyal medyada kullanıcılar ise ikiye bölündü.

Bir kesim bu fikri oldukça yaratıcı buldu. “Gerçekten çok güzel” diyenler var. Ama herkes aynı fikirde değil.

“Rahat görünüyor ama güvenli değil” diyenler de az değil.

Bir kullanıcı ise sadece şunu sormuş: “Buraya nasıl sığdın?”

Aslında mesele sadece bir araç değil. İnsanlar artık barınma maliyetinden kaçmak için farklı yollar arıyor. Türkiye’de de kira artışları özellikle büyük şehirlerde ciddi baskı yaratıyor. Alanya’da bile son yıllarda kira fiyatlarının nasıl yükseldiği ortada.

Ve işin tuhaf tarafı… böyle çözümler artık kimseye çok da uzak gelmiyor.

Çünkü kirayı ödeyemeyince, insan bir noktadan sonra gerçekten başka şeyler düşünmeye başlıyor. Hani…