İlişkide güven sarsılıyor mu? Sosyal medyada gündem olan açıklamalar, aldatmanın en sık görülen işaretlerini ortaya koydu.

İlişkilerde en çok merak edilen konulardan biri olan aldatma belirtileri, bu kez sosyal medyada gündem olan açıklamalarla yeniden tartışılmaya başlandı. Kendini ilişki uzmanı olarak tanıtan Madeline Smith, yaptığı değerlendirmede özellikle erkeklerde görülen bazı davranış kalıplarına dikkat çekti.

EN YAYGIN ALDATMA BELİRTİLERİ NELER?

Smith’e göre aldatan erkeklerin davranışları çoğu zaman benzer sinyaller veriyor. Bu işaretler genelde küçük detaylar gibi görünse de zamanla bir bütün oluşturuyor.

Öne çıkan bazı belirtiler şöyle:

- Telefon konusunda aşırı gizlilik

- Sürekli ekranını saklama veya şifre değiştirme

- Sosyal medya hesaplarında ilişkiyi gizleme

- Geçmişte ihanet davranışlarının bulunması

- Sorular karşısında savunmacı ve sinirli tavırlar

TELEFON DAVRANIŞLARI EN BÜYÜK SİNYAL

Uzman isme göre en dikkat çeken detaylardan biri telefon kullanımı. Partnerin telefonunu saklaması, ekranını çevirmesi ya da şifreleri paylaşmaktan kaçınması önemli bir işaret olarak öne çıkıyor.

“Evli ya da uzun süreli ilişkide olan kişilerin birbirinden tamamen gizli bir dijital alan yaratması çoğu zaman soru işareti oluşturur” diyen Smith, bu durumun güven problemlerini tetiklediğini vurguluyor.

SOSYAL MEDYA DETAYI GÖZDEN KAÇIYOR

Bir diğer dikkat çeken nokta ise sosyal medya davranışları. Uzmanlara göre partnerin ilişki içinde olduğunu gizlemesi ya da hiç paylaşım yapmaması da önemli bir sinyal olabilir.

Özellikle “ilişkiyi saklama” eğilimi, uzun vadede güven kaybına neden olabiliyor.

Garip ama… bazen insanlar bunu önemsemiyor. Sonra bir bakıyorlar ki aslında en baştan sinyal varmış.

SİNİRLİ TEPKİLER ARTIYOR

Aldatma şüphesiyle ilgili sorular yöneltildiğinde verilen tepkiler de önemli. Smith’e göre yakalanma korkusu yaşayan kişiler genellikle daha agresif ve savunmacı davranıyor.

Bu durum, ilişkinin doğal akışında olmayan ani değişimlerle birlikte ortaya çıkıyor. Küçük bir soru bile tartışmaya dönüşebiliyor… bazen gereğinden fazla.

HER BELİRTİ ALDATMA ANLAMINA GELMEZ

Uzmanlar, bu tür işaretlerin tek başına kesin bir aldatma kanıtı olmadığını da hatırlatıyor. Ancak birden fazla davranışın aynı anda görülmesi, ilişkide ciddi bir güven sorunu olduğuna işaret edebiliyor.

İlişkide şüphe duyan kişilerin doğrudan iletişim kurmasının ve açık şekilde konuşmasının daha sağlıklı bir yol olduğu belirtiliyor. Çünkü…

Her şey bazen konuşulmadığı için büyüyor.