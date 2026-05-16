ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) İklim Tahmin Merkezi, Pasifik Okyanusu'nda başlayan El Nino hava olayının kış aylarına kadar sürme ihtimalinin yüzde 96 olduğunu açıkladı. Kurumun yayımladığı verilere göre, bu iklim olayının zirveye ulaştığında 'Süper El Nino' seviyesine çıkarak küresel çapta güçlü bir etki yaratma olasılığı ise yüzde 66 olarak değerlendiriliyor.

Pasifik Okyanusu'nun ekvator hattındaki deniz suyu sıcaklıklarının normalin 2 derece üzerine çıkmasıyla başlayan bu süreç, dünya genelindeki rüzgar akımlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanların aktardığına göre, okyanus derinliklerinde biriken devasa sıcak su kütlesi yüzeye doğru hareket ediyor. Bu durum, mevcut insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birleştiğinde dünya genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasına zemin hazırlıyor.

KÜRESEL İKLİMDE NELER BEKLENİYOR?

En son 2015-2016 yıllarında gözlemlenen benzer doğa olayı, birçok kıtada aşırı sıcaklık dalgalarına yol açmıştı. Güncel tahminler, önümüzdeki sürecin dünya tarihinin en sıcak dönemlerinden biri olabileceğine işaret ediyor. Beklenen dengesiz hava koşullarının bazı coğrafyalarda şiddetli kuraklık ve orman yangınlarını tetiklemesi, bazı bölgelerde ise yıkıcı sellere yol açması öngörülüyor.

EL NINO HANGİ BÖLGELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Yaz aylarında Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerindeki muson yağmurlarının zayıflaması beklenirken, Karayipler ile Güney Afrika'da ciddi kuraklık riskinin artacağı tahmin ediliyor. Kuzey Amerika kıtasında ise kış mevsiminin daha ılıman geçmesi muhtemel görünüyor. Uzmanlar, Atlantik'teki kasırga sezonunun zayıflamasına karşın Pasifik Okyanusu'ndaki fırtınaların artacağını, bu tablonun küresel tarım, su kaynakları ve enerji altyapısı üzerinde ağır bir baskı oluşturacağını belirtiyor.