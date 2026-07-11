Alanya'da bir can daha trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Mahmutlar-Alanya istikametinde bulunan Dim Köprüsü üzerinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet kontrolden çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi servisinde görev yapan sağlık memuru Özgür Metin olduğu öğrenildi, Metin olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma inceleme başlattı

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Özgür Metin'in cenazesinin, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.