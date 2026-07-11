Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun vefat eden kardeşi Aydın Çavuşoğlu anısına düzenlenen programa, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın yanı sıra ilçe yönetim kurulu üyeleri de katılım sağladı.

Programda önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli de yer aldı. Katılımcılar, Aydın Çavuşoğlu için edilen dualara eşlik ederek Çavuşoğlu ailesine taziye dileklerini iletti.

Programın ardından açıklamada bulunan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileklerini yineledi. Türkdoğan, merhum Aydın Çavuşoğlu için düzenlenen dua programına katılarak acıyı paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Söbüçimen Yaylası'nda gerçekleştirilen program, yapılan duaların ardından ikram edilen yemekle sona erdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları verildi.