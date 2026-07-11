Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Saklıkent ana isale hattında meydana gelen beklenmedik arıza sebebiyle Kaş ilçesindeki birçok yerleşim yerinde su kesintisi yaşanıyor. Ekiplerin hızla müdahale ettiği teknik aksaklığın, pazar akşam saatlerinde giderilmesi hedefleniyor.

KESİNTİDEN HANGİ MAHALLELER ETKİLENİYOR?

Belediye tarafından paylaşılan güncel verilere göre, altyapı sorunu Kaş ve Kalkan bölgelerinde geniş bir alanı doğrudan etkiledi. Palamut, Çavdır, Çayköy (Tosunlar Sokak), Gökseki, Kaş Merkez ve Çerçiler mahallelerinde su akışı geçici olarak durduruldu. Bunun yanı sıra Kalkan'ın Akbel, Merkez, Sarnıçbaşı, Ordu ve Ulugöl mahallelerinde de benzer şekilde kesinti ve basınç düşüklüğü yaşandığı aktarıldı. Bölge halkının olası mağduriyetlere karşı su stoklaması ve tedbirli olması istendi.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Bölgede aralıksız devam eden onarım işlemlerinin 12 Temmuz 2026

Pazar günü akşam saatlerinde bitirilmesi planlanıyor. Ancak ekiplerin çalışmaları tamamlansa bile şebekenin tamamen normale dönmesi zaman alacak. Suyun tüm abonelere kademeli olarak ulaşmasının 13 Temmuz 2026

Pazartesi sabah saatlerini bulacağı öngörülüyor.

SUYUN ULAŞMASI NEDEN GECİKİYOR?

Ana isale hatlarındaki büyük çaplı onarımların ardından, boşalan boruların tekrar suyla dolması ve sistemdeki sıkışmış havanın güvenli şekilde tahliye edilmesi belirli bir fiziki süre gerektiriyor. Özellikle eğimli ve yüksek rakımlı yerleşim yerlerine suyun ulaşması, şebeke hidrostatik basıncının istenilen seviyeye gelmesiyle mümkün olabiliyor. Bu teknik süreç tamamlanana kadar yetkililer, vatandaşlardan mevcut suyu tasarruflu kullanmalarını talep ediyor.