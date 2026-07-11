Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık sınavında Polonya ekibi Pogon Szczecin ile karşı karşıya geldi. Hofmann Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0'lık net bir skorla kazandı.

Sabah'ın aktardığına göre, teknik direktör İsmail Kartal sahaya Mert Günok, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Fred, Musaba ve Talisca ilk 11'iyle çıktı. Karşılaşmayı futbol direktörü Oğuz Çetin ile yöneticiler Feridun Geçgel ve Cihan Kamer tribünden takip etti.

GOLLER NASIL GELDİ?

Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle skor üstünlüğünü yakaladı. Baskısını sürdüren takım, 23. dakikada Musaba'nın kaydettiği golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Cherif, 48. dakikada ve sonrasında attığı iki golle maçın sonucunu 4-0 olarak tayin etti.

İKİNCİ YARIDA KADRO DEĞİŞİMİ

İkinci devreye başlarken Mert Günok, Bartuğ Elmaz ve Talisca kenara gelirken, Tarık Çetin, Marco Asensio ve Sidiki Cherif oyuna girdi. Mücadelenin 58. dakikasında ise İsmail Kartal sekiz oyuncu değişikliği birden yaparak İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi. Maçın 87. dakikasında Emre Demir de Yiğit Efe'nin yerine sahaya adım attı.

KAMP SÜRECİNDE BİLANÇO NASIL?

Avusturya kampındaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte iki hazırlık maçında toplam 9 gol atarken kalesini gole kapattı. Öte yandan takımda 11 isim çeşitli nedenlerle forma giyemedi. Mert Müldür, Archie Brown ve Diego Carlos koruma amaçlı dinlendirilirken, Omar Fayed hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İrfan Can Eğribayat, Yiğit Fidan, Mert Hakan Yandaş, Adem Yeşilyurt, Nene, Çağrı Fedai ve Alaettin Ekici de maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu.