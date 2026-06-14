Konya’nın Doğanhisar ilçesinde etkili olan yağışlı hava, çiftçilere zor anlar yaşattı. Gün içerisinde başlayan sağanak yağışın ardından etkisini artıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, kısa sürede tarım alanlarını beyaza bürüdü. İlçeye bağlı Ayaslar Mahallesi başta olmak üzere birçok kırsal bölgede meyve ve sebze üretim alanlarında zarar meydana geldi.

Şiddetli yağışın ardından başlayan dolu, özellikle açık alanda yetiştirilen ürünleri olumsuz etkiledi. Çiftçiler, dakikalar süren yağışın sezon boyunca verilen emeğe zarar verdiğini belirtti.

DOLU TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

İlk belirlemelere göre dolu yağışından en çok meyve bahçeleri etkilendi. Meyve ağaçlarındaki çiçekler ve yeni oluşan meyvelerde zarar meydana gelirken, sebze üretim alanlarında bulunan fidelerde de hasar oluştuğu bildirildi.

Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde etkili olan dolu nedeniyle çiftçiler ürün kaybı yaşama endişesi taşıyor. Üreticiler, hasarın boyutunun yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşeceğini ifade ediyor.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ SAHADA

Yaşanan afetin ardından Doğanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören bölgelere giderek inceleme başlattı. Ekipler, doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışmaları yürütürken, üreticilerin zararlarının kayıt altına alınması için de çalışma gerçekleştiriyor.

Yetkililer tarafından hazırlanacak raporların ardından tarım alanlarında meydana gelen zararın boyutunun netleşmesi bekleniyor.

ÜRETİCİLER DESTEK BEKLİYOR

Bölgedeki çiftçiler, ürünlerin en hassas döneminde yaşanan dolu yağışının ciddi ekonomik kayıplara neden olabileceğini belirtti. Özellikle meyve üreticileri, bu dönemde oluşan hasarın sezon sonundaki verimi doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.

Tarımla geçimini sağlayan vatandaşlar, zarar gören alanlar için gerekli desteklerin sağlanmasını talep ederek yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

BEYAZA BÜRÜNEN TARLALAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yağışın ardından bazı bölgelerde oluşan beyaz örtü dikkat çekti. Kısa sürede etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri ve bahçeler beyaza bürünürken, ortaya çıkan görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bölgede hava şartlarının takip edildiği ve hasar tespit çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.