Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı: Sezon cuma günü başlıyor

2026-2027 Süper Lig sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. İlk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olurken açılışı Galatasaray ile Çorum FK yapacak.

Türkiye’de futbolseverlerin beklediği Süper Lig’de yeni sezon için geri sayım sona erdi. 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk haftada görev yapacak hakemleri belirledi. Sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇIYLA SEZON AÇILIYOR

Geçen sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Çorum FK, 2026-2027 sezonunda Süper Lig’de yer alıyor. Çorum temsilcisinin yeni sezondaki ilk sınavı Galatasaray deplasmanında olacak.

Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasında düdük Batuhan Kolak’ta olacak. Böylece yeni sezonun ilk maçını yönetecek hakem de belli oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINDA HAKEMLER BELLİ

İlk haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Aksu yönetecek.

Beşiktaş ise sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HALİL UMUT MELER'İN

İlk hafta programında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK da karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’in ilk haftasında ayrıca Kasımpaşa-Trabzonspor, Konyaspor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-Alanyaspor, Başakşehir-Kocaelispor ve Samsunspor-Göztepe karşılaşmaları oynanacak.

ALANYASPOR DEPLASMANDA BAŞLIYOR

Alanya’yı Süper Lig’de temsil eden Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK’ye konuk olacak. Turuncu-yeşilli ekip böylece yeni sezonun ilk puan mücadelesini deplasmanda verecek.

Süper Lig’de ilk haftanın tamamlanmasının ardından takımlar 2026-2027 sezonundaki ilk puanlarını ve lig sıralamasındaki yerlerini almış olacak.