Kepez'de çöp ev temizliği, apartman sakinlerinden gelen yoğun şikâyetlerin ardından gerçekleştirildi. Düdenbaşı Mahallesi 2324 Sokak'ta bulunan bir dairede uzun süredir biriken atıklar nedeniyle çevreye yayılan kötü koku ve sağlık riski, hem bina sakinlerini hem de mahalle halkını olumsuz etkiledi.

Vatandaşların başvurusu üzerine ilgili kurumlar koordineli şekilde harekete geçti. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri, Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda adreste kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN KOORDİNELİ MÜDAHALE

Ev içerisinde uzun süredir biriktirildiği belirlenen çöp ve kullanılmayan eşyalar, ekipler tarafından kontrollü şekilde dışarı çıkarıldı. Çalışma sırasında bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, apartman sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için titiz bir süreç yürütüldü.

Yetkililer, özellikle sıcak havaların etkisiyle kötü kokunun arttığını ve hijyen koşullarının ciddi şekilde bozulduğunu belirtti. Çöp evlerde oluşan bu tür ortamların böcek ve kemirgenlerin çoğalmasına neden olabildiği, bunun da halk sağlığı açısından önemli riskler taşıdığı ifade edildi.

APARTMAN SAKİNLERİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasının ardından hem daire içerisindeki yoğun atık yükü ortadan kaldırıldı hem de apartman genelinde oluşan kötü koku büyük ölçüde giderildi. Böylece bina sakinlerinin uzun süredir yaşadığı mağduriyet sona erdi.

Kepez Belediyesi ekipleri, benzer durumlarda vatandaşların belediyeye veya ilgili kamu kurumlarına başvurarak destek alabileceğini hatırlattı. Özellikle çevre ve toplum sağlığını tehdit eden çöp evlere yönelik müdahalelerin, yasal süreçler çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

ÇÖP EVLER SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Uzmanlara göre çöp evler yalnızca kötü görüntüye neden olmuyor; yangın riski, bulaşıcı hastalık tehlikesi ve komşular açısından yaşam kalitesinin düşmesi gibi ciddi sorunlara da yol açabiliyor. Bu nedenle yerel yönetimler ve kaymakamlıklar, halk sağlığını korumak amacıyla bu tür adreslere yönelik müdahaleleri sürdürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen bu çalışma, belediye ekiplerinin çevre temizliği ve toplum sağlığı konusunda yürüttüğü koordineli çalışmaların son örneklerinden biri oldu.