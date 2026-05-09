Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Motodrag Şampiyonası 1. ayak mücadelelerinde, sıralama turları sırasında bir kaza meydana geldi. Yerel medya kaynaklarının aktardığına göre, yarışmacılardan biri bitiş çizgisini geçtikten hemen sonra motosikletin kontrolünü kaybetti.

Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücünün finiş çizgisini geçmesinin ardından ellerini gidondan bıraktığı görüldü. Bu esnada motosiklet terminolojisinde "tank slapper" veya "gidon tokatlaması" olarak bilinen şiddetli sarsıntı yaşandı. Yüksek hızda ön tekerleğin hafiflemesiyle ortaya çıkan bu durum, motosikletin hızla sağa ve sola savrulmasına neden oldu.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Hakimiyeti tamamen kaybeden yarışmacı, pist kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Olayı izleyenlerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği kazanın ardından bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, pistte yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALANYALI MOTOR TUTKUNLARININ GÖZÜ KEPEZ'DE

Antalya bölgesindeki motor sporları etkinlikleri, Alanya'daki motosiklet kulüpleri ve hız tutkunları tarafından da yakından takip ediliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek performanslı motosikletlerde gidon tokatlaması riskine karşı sürücülerin sürüş disiplininden taviz vermemesi gerektiğini açıkladı. Yaşanan bu olay, yarış sonrası rehavetin ve direksiyonu bırakmanın pist koşullarında dahi ne denli riskli olabileceğini bir kez daha gösterdi.