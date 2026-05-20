Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 Mayıs gecesi meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan Ahmet Bayar, tartıştığı gruba 13 el ateş etti.

Olay yerinde Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı hayatını kaybederken, yaralanan Emre Savran arkadaşı Ali Tunç tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından ruhsatlı silahıyla Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Bayar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi ise Serik'te toprağa verildi.

KAMERAYA YANSIYAN DETAYLAR

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtları, olayın gelişimini netleştirdi. Dosyaya giren görüntülerde, seyir halindeki bir aracın önüne geçen başka bir otomobil tarafından durdurulduğu görülüyor. Ardından öndeki araçtan inen birkaç kişinin arkadaki araca doğru ilerlediği ve kısa süre sonra art arda patlayan silahın namlu ateşleri kadraja yansıyor. Olay bitiminde iki kişinin araca binerek bölgeden hızla uzaklaştığı tespit edildi.

İFADEDE 'SELEKTÖR' DETAYI VE HUKUKİ SÜREÇ

Tutuklanan şüpheli Ahmet Bayar'ın emniyetteki ifadesinde olayın selektör yapma meselesinden başladığını aktardığı öğrenildi. Bayar ifadesinde, karşı tarafın kendisini 500 metre ileride durdurduğunu, araçtan inen dört kişinin üzerine yürüyerek kendisini zorla araç içine çekmeye çalıştığını iddia etti. Ceza hukuku uygulamalarına göre, bu tür vakalarda öne sürülen "meşru müdafaa" iddialarının değerlendirilmesinde güvenlik kamerası kayıtları ve araçlar arası mesafeler mahkeme heyeti tarafından yargılamanın seyrini belirleyecek birincil delil olarak kabul ediliyor.