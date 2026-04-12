Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
KONTROLSÜZ KAVŞAKTA ÇARPIŞMA
Kaza, Habipler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz kavşağa giren motosiklet ile ara sokağa dönmek isteyen otomobil çarpıştı.
SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.
