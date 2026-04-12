Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

KONTROLSÜZ KAVŞAKTA ÇARPIŞMA

Kaza, Habipler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz kavşağa giren motosiklet ile ara sokağa dönmek isteyen otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya'da öğretmen maaşlarından 52 milyonluk vurgun iddiası
HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi