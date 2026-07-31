KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, TÜRSAB Alanya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kerim Sarıkaya ile Başkan Yardımcısı Kerim Yılmaz'ı ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Alanya turizmi ve 2026 sezonunun seyri değerlendirildi. Ziyarette, turizm sektöründe bu sezon beklentilerin tam anlamıyla karşılanamamasının iç ve dış etkenlerini masaya yatırarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından Dim, misafirperverliklerinden dolayı Sarıkaya ve Yılmaz'a teşekkür etti.

Muhabir: Gülser YİĞİT