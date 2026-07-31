Alanya'da 31 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen olayda, Alanya-Antalya karayolu üzerindeki Telekom Kavşağı'nın doğu kısmında park halindeki özel bir firmaya ait tur otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle kendiliğinden hareket etti. Sürücünün bulunmadığı otobüs, kontrolden çıkarak kavşak çevresinde ilerledi.

Otobüs, ilk olarak Telekom Kavşağı'ndaki alt geçit duvarlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kapısı kavşaktaki duvara takılarak koptu. Hareketini sürdüren otobüs daha sonra Dinek Kavşağı yönüne ilerlemeye devam etti.

Köprülü kavşak çıkışında turistlerin bulunduğu bir mağazaya yönelen otobüs, önce bir otomobile çarptı. Ardından orta refüje çıkan araç, bir ağaca çarparak durabildi.

OTOBÜSTEN ÇOCUK İNDİ

Kaza sonrasında otobüsten 7-8 yaşlarında yabancı uyruklu bir çocuğun indiği görüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, otobüsün kendiliğinden hareket etmesine yol açan nedeni belirlemek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.