Haftanın son işlem gününde altın piyasasında aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Küresel piyasalarda dolar endeksindeki yükseliş ve yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi, altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Uzmanlar, kısa vadeli düşüşe rağmen altının temmuz ayını pozitif bölgede kapatmasının beklendiğini ifade ediyor.

Aylık yükseliş beklentisi sürüyor

Piyasalarda son günlerde yaşanan geri çekilmeye rağmen, ay boyunca etkili olan alımlar sayesinde altının son beş ayın ilk aylık kazancını elde etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre küresel ekonomik görünüm, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz piyasalarındaki hareketlilik, önümüzdeki dönemde de altın fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

31 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

Gram Altın

Alış: 6.228,01 TL

Satış: 6.228,89 TL

Çeyrek Altın

Alış: 10.021,00 TL

Satış: 10.166,00 TL

Yarım Altın

Alış: 20.042,00 TL

Satış: 20.333,00 TL

Tam Altın

Alış: 39.569,17 TL

Satış: 40.359,10 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.590,84 TL

Satış: 5.654,20 TL

Gözler küresel piyasalarda

Analistler, altın fiyatlarının gün içerisinde küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarından gelecek açıklamalar ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirtiyor. Özellikle dolar endeksindeki hareketler ve uluslararası piyasalardaki risk iştahının, altının kısa vadeli fiyatlamasında belirleyici olması bekleniyor.