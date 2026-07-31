İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman binayı sararken, içeride bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan 25 kişilik itfaiye ekibi, yangına hızla müdahale ederek binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı.

4'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu binada mahsur kalan 4'ü çocuk toplam 10 kişi güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından binada hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.