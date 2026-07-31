Genç Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman, geçtiğimiz akşam Antalya'nın Kepez ilçesinde özel bir yemeğe katıldı. Akdeniz Manşet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İnceman, Kepez Balık Pazarı içerisinde hizmet veren Alara Ekspres Restaurant'ta ağırlandı.

Mekan sahibi ve aynı zamanda şef olan Bilal Gökalp ile futbolcu oğlu Ömer Faruk Gökalp'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, spor dünyası ile gastronomi bir araya geldi. Gökalp ailesi, milli takım antrenörü İnceman için deniz ürünleri ve taze balık çeşitlerinden oluşan özel bir menü hazırladı.

LEZZET VE SPOR DÜNYASI BİR ARADA

Hazırlanan deniz ürünleri ağırlıklı menünün konuklardan tam not aldığı belirtildi. Spor dünyasından pek çok tanınmış ismin uğrak noktalarından biri haline gelen işletmedeki akşam yemeği, keyifli bir sohbet eşliğinde tamamlandı.

KEPEZ BALIK PAZARI İLGİ GÖRÜYOR MU?

Antalya'nın gastronomi duraklarından biri olarak öne çıkan Kepez Balık Pazarı, son dönemde spor ve sanat camiasından birçok ismi misafir etmeye devam ediyor. Genç yetenekleri Türk futboluna kazandıran Uğur İnceman'ın bölgeye yaptığı bu ziyaret, yerel işletmelerin ulusal düzeydeki spor adamları tarafından da tercih edildiğini gösteriyor.