Alanya'nın en köklü organizasyonları arasında yer alan Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, bu yıl da yoğun katılımla devam ederken, organizasyonun güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla geniş kapsamlı tedbirler alındı. Festival alanında görev yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, giriş-çıkış noktalarından otoparklara, etkinlik alanlarından konser bölümlerine kadar birçok noktada görev yaparak düzenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gece gündüz görev başındalar

Festival süresince yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla güvenlik güçleri 24 saat esasına göre görev yaparken, zabıta ekipleri de hem festival alanındaki düzeni sağlıyor hem de vatandaşların güvenliğini yakından takip ediyor. Yoğun katılımın beklendiği organizasyonda ekipler, ziyaretçilerin rahat ve güvenli bir festival deneyimi yaşayabilmesi için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi'nden teşekkür

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, festivalin sorunsuz şekilde devam edebilmesi için büyük özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür edildi.

Açıklamada, "Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivalimiz için güvenlik güçlerimiz ve zabıta ekiplerimiz Gökbel Yaylası'nda görevlerinin başında. Güvenliğimiz, huzurumuz ve festivalimizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için gece gündüz görev yapan tüm güvenlik güçlerimize ve zabıta ekiplerimize gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Festival coşkusu güvenli ortamda sürüyor

Yağlı pehlivan güreşlerinden konserlere, kültürel etkinliklerden çocuk aktivitelerine kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapan Gökbel Festivali'nde alınan güvenlik tedbirleri sayesinde vatandaşlar etkinliklere güven içinde katılıyor. Alanya Belediyesi ile güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sayesinde festival boyunca hem trafik düzeni hem de etkinlik alanındaki güvenlik titizlikle sağlanırken, organizasyonun herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanması hedefleniyor. (Şerife ÇOBAN)