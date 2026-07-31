Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa (ACI Europe) tarafından yayımlanan 2026 yılı ilk altı aylık hava trafiği raporuna göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı "Büyük Havalimanları" kategorisinde Avrupa'da ilk sıraya yerleşti. Yüzde 6,4 oranında büyüme kaydeden tesis, kıta genelindeki rakiplerini geride bıraktı.

Raporda aktarılan verilere göre, Avrupa'daki havalimanlarında yolcu trafiği yılın ilk yarısında geçen seneye kıyasla yüzde 2,6 artış gösterdi. Ancak büyüme ivmesi, Orta Doğu'daki gerilimler ve yükselen jet yakıtı fiyatları sebebiyle ilk çeyrekteki yüzde 4,3 seviyesinden ikinci çeyrekte yüzde 1,3'e düştü. Bu süreçte iç hat yolculukları yüzde 3 artarak, pandemi sonrası ilk defa uluslararası uçuşların (yüzde 2,5) önüne geçti.

TÜRKİYE AVRUPA ORTALAMASINI AŞTI

Türkiye genelindeki havalimanları, aynı dönemde yüzde 2,8'lik yolcu artışıyla Avrupa ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Ülkenin en büyük hava yolu tesisi olan İstanbul Havalimanı, yaklaşık 39,84 milyon yolcu ağırlayarak kıtanın en yoğun ikinci uçuş merkezi konumunu korudu. Bu havalimanındaki trafik artışı ise yüzde 1,6 olarak hesaplandı. Listenin zirvesinde ise 40 milyon yolcuyla Londra Heathrow yer buldu.

GELENEKSEL MERKEZLERDE DÜŞÜŞ MÜ VAR?

Açıklanan istatistikler, Avrupa havacılık sektöründe geleneksel merkezlerden ziyade alternatif aktarma noktalarında büyüme yaşandığına işaret ediyor. Sabiha Gökçen'i yüzde 4,4 ile Barselona, yüzde 4,2 ile Madrid ve yüzde 0,3 ile Roma Fiumicino izledi. Buna karşılık Londra Gatwick (yüzde -5,2), Münih (yüzde -4,2), Frankfurt (yüzde -0,8), Amsterdam Schiphol (yüzde -0,3) ve Paris Charles de Gaulle (yüzde -0,2) gibi köklü aktarma merkezlerinde yolcu sayılarının gerilemesi dikkat çekiyor.