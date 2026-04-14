Türkiye siyasetinde deprem etkisi yaratan son dakika gelişmesi, gündeme bomba gibi düştü. Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yürütülen yargı sürecinde mahkeme son sözünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktığı davada ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

MAHKEMEDEN 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Gözlerin çevrildiği Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen kritik duruşmada karar bugün açıklandı. Mahkeme heyeti, dosyadaki iddiaları karara bağlayarak eski ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine atılı suçtan dolayı tam 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Adliye koridorlarından başkente uzanan ve siyaset sahnesinde şok etkisi yaratan bu mahkumiyet kararı, siyasi tansiyonu bir anda zirveye taşıdı.

ALANYA SİYASİ KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Başkentte siyasi dengeleri sarsan bu sıcak gelişme, siyasetin nabzının her daim yüksek attığı Alanya'da da büyük bir mercek altına alındı. Partilerin ilçe teşkilatları ve yerel siyasi figürler mahkemeden çıkan şok kararın sonuçlarını tartışmaya başlarken, Alanya kamuoyunun gözü bu adli sürecin önümüzdeki günlerde yerel siyasete nasıl yansıyacağına çevrildi. Kılıçdaroğlu'na verilen 11 ay 20 günlük cezanın tabanda yaratacağı olası kırılmalar ve tartışmalar, Alanya'daki seçmenler tarafından da yüksek bir gerilimle yakından izlenmeye devam ediyor.