Alanya Şıhlar Mahallesi’nde çıkan makilik yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

ŞIHLAR MAHALLESİ’NDE KORKUTAN YANGIN

Alanya Şıhlar Mahallesi makilik yangın ihbarı öğle saatlerinde geldi. Henüz nedeni netleşmeyen yangın kısa sürede çevrede fark edildi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ YAYILMAYI ENGELLEDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına erken müdahale edilmesi, alevlerin geniş bir alana yayılmasını önledi. Özellikle rüzgarın etkili olmaması ekiplerin işini kolaylaştırdı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ama…

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre ciddi bir ormanlık kayıp yaşanmadığı öğrenildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken, Alanya’da makilik alanda çıkan yangının nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.