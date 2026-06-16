Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'deki fabrika projesini durdurma kararının ardından Güney Koreli Hyundai Motor Türkiye yeni bir yatırım hamlesi başlattı. İzmit fabrikasında hayata geçirilecek proje kapsamında, toplam 715 milyon euroluk stratejik yatırım paketi devreye alınıyor.

YENİ TESİS NE ZAMAN ÜRETİME BAŞLAYACAK?

Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır üretim faaliyetlerini sürdüren marka, önümüzdeki ağustos ayında yeni elektrikli modeli IONIQ 3'ün seri üretimine geçmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, toplam bütçenin 55 milyon euroluk kısmı doğrudan yeni batarya montaj tesisinin kurulumuna harcanacak. İlk aşamada 300'den fazla kişiye istihdam sağlayacak olan bu alanda, batarya hücreleri Hyundai Mobis iş birliğiyle ileri teknoloji otomasyon sistemleri üzerinden birleştirilecek.

ÇİNLİ MARKANIN YATIRIM SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Otomotiv sektöründeki bu gelişme, yabancı yatırımların gerçekleşme oranlarına ve yerel pazar dinamiklerine dair önemli bir arka plan sunuyor. Temmuz 2024'te Türkiye'de 1 milyar dolarlık fabrika kurma taahhüdü veren Çinli BYD, yatırım sözü sayesinde gümrük vergisi muafiyeti gibi iç pazar avantajları elde etmişti. Aradan geçen süre zarfında Manisa'da tahsis edilen arazide herhangi bir inşaat faaliyetine başlanmadı. Şirketin projeyi tamamen askıya aldığını duyurması, uzun yıllardır Türkiye pazarında üretim yapan yerleşik markaların yatırımlarındaki istikrarı yeniden ön plana çıkardı.