Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavisi Ankara'da süren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yatan usta ismi yalnız bırakmayan Ersoy, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Bakanlık kaynaklarının aktardığına göre, görüşme sırasında hastane Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ve Fizyoterapist Caner Tan da hazır bulundu. Sağlık ekibi, Tatlıses'in mevcut durumu ve uygulanan rehabilitasyon aşamaları hakkında Bakan Ersoy'u bilgilendirdi. Ziyaretin ardından Ersoy, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı.

BAKAN ERSOY'DAN ŞİFA MESAJI

Yaptığı paylaşımda Tatlıses'i "Türk müziğinin güçlü sesi" olarak tanımlayan Bakan Ersoy, sanatçıya acil şifalar dilediğini duyurdu. Ersoy'un mesajında, usta ismin en kısa sürede sağlığına kavuşması yönündeki temennisi öne çıktı.

TEDAVİ SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve fizik tedavi desteği alan İbrahim Tatlıses'in rehabilitasyon süreci, Türkiye'nin önde gelen sağlık merkezlerinden Bilkent Şehir Hastanesi'nde titizlikle yürütülüyor. Uzman hekim kadrosu eşliğinde devam eden bu süreç, sanatçının fiziksel durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.