Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde doğada gezen bir vatandaş, sarp kayalıkların arasında arıların oluşturduğu doğal kaya balını fark etti. B.Ö. isimli vatandaş, kayalık yüzeyde bulunan bal peteğini ve çevresindeki yoğun arı hareketliliğini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne sererken sosyal medyada da ilgi uyandırdı.

DOĞAL ORTAMDA OLUŞUYOR

Kaya balı, arıların ulaşılması güç kayalıklar, uçurumlar ve mağaralarda insan müdahalesi olmadan oluşturduğu peteklerden elde ediliyor. Üretimin son derece sınırlı olması ve toplama işleminin büyük risk taşıması nedeniyle piyasadaki en değerli bal çeşitleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, doğal kaya balı satın alırken ürünün güvenilir kaynaklardan temin edilmesi ve analiz raporlarının incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Piyasada "kaya balı" adı altında satılan her ürünün gerçek yabani kaya balı olmadığına da dikkat çekiliyor.

FİYATI 8 BİN 500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Doğada oldukça nadir bulunan kaya balının kilogram fiyatı; üretildiği bölge, saflığı ve kalite özelliklerine göre 3 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor. Sınırlı miktarda elde edilmesi ve toplama zorluğu, bu balın yüksek fiyatlardan alıcı bulmasının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Kayalık alanda kaydedilen görüntüler ise doğanın kendi şartlarında ürettiği bu özel balın nadir örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.