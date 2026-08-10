Beşiktaş Jk (33366) sicil numaralı kongre üyesi İstanbul Gençlergücü spor kulübü ve İstanbul Kartalgücü spor kulübü genç Başkan Özgür Subaşı yaptığı ziyarette çok değerli Duru İsbir’e İstanbul Gençlergücü spor kulübü formasını hediye etti.

Genç Başkan Özgür Subaşı, yaptığı açıklamasında “Güzellik salonu uzman ekibiyle İstanbul Ataşehir’de bulunan Suzan Polat Güzellik Merkezi Duru İsbir hanıma İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü formamızı hediye ettik. Çok değerli Duru İsbir hanıma yaptığı çalışmalarda başarılarının devamını dileriz” dedi.