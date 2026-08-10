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Cihangir Ceyhan eşini ilk kez paylaştı
Türkiye’de oyuncu Cihangir Ceyhan, 2019 yılında evlendiği eşi Fatma Ceyhan ile çekilen fotoğrafını doğum günü mesajıyla ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
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